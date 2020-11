L'amour est dans le pré : Un prétendant a avoué un meurtre en plein speed dating

Ah, l'amour... les premiers balbutiements, les premiers regards, la première rencontre. Parfois c'est le coup de foudre et il ne faut que quelques minutes pour savoir que c'est la bonne ou le bon. Des moments magiques comme ça, il y en a chaque année dans L'amour est dans le pré. Fait plus rare qu'un coup de foudre au speed dating, l'aveu d'un meurtre. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé dans la version belge ! Au moins on ne pouvait pas reprocher à ce prétendant de manquer de sincérité...

Retour en 2011. Mireille, une agricultrice en quête d'amour rencontre un homme qu'elle a précédemment sélectionné par courrier. La rencontre a lieu et elle est riche en anecdotes. Lorsque la candidate demande à son prétendant s'il est déjà passé à la télévision, il répond, sans sourciller : "J'y suis passé, dans une cour d'assises. Voilà une chose que je ne t'ai pas expliquée dans la lettre, et dont j'aurais bien aimé discuter avec toi. Suite à mon premier travail, j'ai eu un gros problème avec mon supérieur et je l'ai malheureusement tué."

Une confidence qui a le don de refroidir, mais l'homme tient à expliquer son geste et confesse se rendre bien compte de l'effet qu'une telle annonce peut produire : "Je sais que ça a déjà refroidi 250 personnes. J'étais sous dépression, sous médicaments et sous l'emprise de la boisson... Un beau jour, j'ai vu noir, j'ai pété un câble et voilà. Je sais que ça fait froid dans le dos à beaucoup de gens..."

Boche bée, Mireille répond seulement : "C'est vrai que ça fait froid dans le dos." Dans la séquence, on voit ensuite l'homme en question partir et elle déplacer son courrier sur le côté. Un speed dating glaçant.