La chanteuse Ashley Monroe révèle souffrir d'un cancer du sang : "J'ai besoin de prières..."

Très proche de ses fans, l'interprète des titres Hands on You et Hell on Heels a confié être déterminée à trouver un aspect positif à cette maladie afin de mieux la combattre. "Ça semble si négatif à dire. Jusqu'à ce que je renverse ce sentiment de malheur et que je me dise que je suis reconnaissante d'avoir une maladie avec laquelle il est TRÈS facile de vivre. Je suis reconnaissante qu'il existe un traitement qui fonctionne réellement pour combattre ce qui cause des dommages à mon corps", révèle-t-elle.

Maman d'un petit garçon prénommé Dalton William Danks (né en 2017 de son mariage avec John Danks), Ashley Monroe a expliqué vouloir remporter cette bataille contre la maladie pour son "ange de fils" qui représente tout pour elle. "C'est pour lui que je me bats le plus", a-t-elle confié.

Spirituelle et croyante, la jeune femme a appelé ses proches mais aussi ses fans à prier pour elle afin qu'elle se rétablisse au plus vite : "J'ai besoin de prières... et je crois vraiment au pouvoir de la prière. Je crois aussi au pouvoir de l'amour qui nous guérit tous à un niveau encore plus profond." Souhaitons à Ashley un prompt rétablissement.