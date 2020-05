La Famille Bélier: Que devient Roxane Duran, qui jouait Mathilde face à Louane ?

Sa carrière est désormais internationale ! En France, elle s'est offert un voyage télévisé en rejoignant le cast de la mini-série Les Témoins, dans laquelle elle joue Laura en compagnie de Thierry Lhermitte et Marie Dompnier. Depuis 2017, elle est Adriana Clios dans la série britannique Riviera, dans laquelle on a entre autres vu Chloé Jouannet ou Iwan Rheon – le sympathique Simon de Misfits, l'ignoble Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Elle a même participé à un projet proposé digitalement pendant le confinement, adaptation d'un conte médiéval allemand intitulé Narziss und Goldmund. Pas de doute, elle a plus d'une corde à son arc...