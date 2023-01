La femme d'une superstar du foot en soins intensifs après l'accouchement, il passe "les pires jours de sa vie"

Ça a sans aucun doute été les pires jours de ma vie, mais j'ai de la chance de vous y avoir

Heureusement, plus de peur que de mal pour Alice Campello, qui a pu sortir saine et sauve, comme son mari l'a indiqué il y a quelques heures de cela. "Alice est sortie des soins intensifs et elle est dans la chambre et va beaucoup mieux. Elle récupère avec Bella. J'essaye toujours d'assimiler tout ce qui s'est passé. "Merci Alice de m'avoir encore une fois donné une leçon. Tu es sans aucun doute une combattante et un exemple pour moi. Ça a sans aucun doute été les pires jours de ma vie, mais j'ai de la chance de vous y avoir", a joliment écrit le footballeur de 30 ans, qui publie également une adorable photo de sa femme avec leur petite Bella sur son lit d'hôpital.