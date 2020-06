La fille d'une influenceuse meurt brutalement à 3 ans d'une tumeur au cerveau

L'influenceuse américaine Ashley Stock est sous le choc. La jeune maman vient de voir mourir entre ses bras sa fille Stevie, décédée à tout juste 3 ans d'une tumeur cérébrale. Sur Instagram, Ashley partage de nombreuses photographies de son enfant et écrit : "À 13 h 05, le 27 mai, Stevie a pris son dernier souffle dans nos bras. Il y a eu tellement de miracles et d'innombrables moments de Dieu que je mettrai en mots quand mon coeur en aura la force. Pour l'instant, je suis submergée de soulagement qu'elle soit en paix mais je me sens aussi écrasée par une douleur si intense que je ne peux pas en parler."

Maman de deux garçons, Wesley (10 ans) et Sawyer (7 ans) nés de son union avec Ben Stock, Ashley reste forte et garde espoir en des jours meilleurs. Très spirituelle, la blogueuse explique : "Nous avons une foi totale dans le fait que cette tragédie a un objectif plus important (...) Je ne sais pas comment faire, donc pour le moment nous allons continuer un jour à la fois grâce à la grâce de Dieu, au soutien des êtres chers et aux prières des étrangers devenus des amis."

Blogueuse star du site Little Miss Momma, Ashley avait appris la maladie de sa fille en avril 2019. Après avoir découvert que Stevie avait étrangement perdu de nombreuses facultés motrices, la maman avait décidé d'emmener sa fille à l'hôpital. Stevie avait alors été diagnostiquée d'un gliome pontin intrinsèque diffus (DIPG), une tumeur du tronc cérébral qui affecte les enfants. Condamnée par les médecins, cette maladie a un taux de survie de zéro pour cent.