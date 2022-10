La Fouine n'est plus le même : sa fine silhouette envolée, ses gros muscles choquent tout le monde !

La Fouine ne s'est pas spécialement exprimé à propos de cette transformation physique incroyable. Son sombre passé est derrière lui et le chanteur se tourne aujourd'hui vers la lumière. Ferait-il tous ses efforts pour être sûr et certains de pouvoir protéger sa fille, Fatima, née en 2003 de ses amours avec son ancienne épouse ? En l'honneur de sa maman, décédée en 2005 ? Ou pour pouvoir battre les démons qui ont parfois rongé la santé de son papa ? S'il y a bien une chose qui compte, pour Fouiny Babe, c'est l'amour qu'il porte aux membres de sa famille. "J'ai besoin de la bénédiction de mes parents, expliquait-il il y a quelques mois. Et ils auront besoin de la mienne après leur mort. Moi, j'aurai besoin de celle de ma fille quand j'serai plus là. On est juste les maillons d'une chaîne, t'as capté ?" S'il fait partie d'une chaîne, La Fouine en est certainement le maillon le plus solide...