La Meilleure Boulangerie de France : grande première pour Norbert Tarayre et Bruno Cormerais !

Bruno et Norbert ont parcouru cette saison pas moins de 15 000 kilomètres et ont visité 130 boulangeries à travers le pays. Ils ont même été autorisés pour la première fois à aller voir si l'herbe était plus verte chez nos voisins européens. "On sait que le patrimoine de la boulangerie en France est quasiment illimité. Pourtant on a eu besoin d'ouvrir un peu les frontières et de s'intéresser à certains expatriés français qui font de la boulangerie proche de chez nous, en Italie, en Espagne, en Belgique et en Suisse", a révélé Matthieu Bayle, le directeur des programmes d'Endemol qui produit l'émission.

Cette année qui plus est, La Meilleure Boulangerie de France a mis l'accent sur les apprentis. "On voulait leur rendre hommage d'une façon ou d'une autre. Il y en a énormément en France. C'est une vocation qui déclenche des passions chez les jeunes et, surtout, on a affaire à un métier d'artisans au sein duquel la transmission est une notion absolument fondamentale", a-t-il également rappelé.

La Meilleure Boulangerie de France, saison 9 dès lundi 10 janvier 2022.