La Meilleure Boulangerie de France: La condition de Norbert Tarayre cette saison

La septième saison de La Meilleure Boulangerie de France débute sur M6. Cette année, Norbert Tarayre a rempilé au côté de Bruno Cormerais. Et il avait une petite requête pour la production, comme l'a confié un membre de l'équipe lors d'une table ronde, le 12 juillet 2019.

Les premières années, l'ancien candidat de Top Chef avait pris du poids à force de déguster les spécialités des candidats. Mais cette saison, Norbert Tarayre a souhaité faire plus attention à sa ligne. Il a donc demandé à la prod' à ce qu'une salle de sport ne soit jamais loin de leur hôtel. Le chef de 38 ans a donc pu faire des exercices physiques lorsqu'il ne tournait pas. Et quand il n'allait pas à la salle, le papa de Gayane (12 ans), Laly (10 ans) et Aliya (6 ans) faisait parfois un peu de sport dans sa chambre. "J'ai perdu 12 kilos en un mois et demi. Il me reste 6 kilos à perdre. Je fais de la sèche et, après, je ferai de la prise de masse. Ensuite, il faudra stabiliser mon corps", a-t-il expliqué.

Il a aussi fait attention à son alimentation ces derniers temps. "Je suis en mode healthy en ce moment. Ce n'est pas un mode de vie dans lequel je vais rester très longtemps, mais j'avais envie de m'y intéresser un peu. Le matin, je mange un bol d'avoine, que je déteste, deux oeufs sur le plat et un fruit. Le midi, je mange salade et poulet avec des féculents et des légumes. Et le soir, je mange des légumes. J'ai perdu 12 kilos sans avoir aucune carence", a confié Norbert.

Pour rappel, la première année, il avait pris pas moins de 11 kilos et la deuxième, 8 kilos.