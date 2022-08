Là où chantent les écrevisses : Qui est Daisy Edgar-Jones, la nouvelle star qui monte ?

En salles le 17 août prochain, Là où chantent les écrevisses est le prochain long-métrage d'Olivia Newman, adapté du roman de Delia Owens. Le film raconte l'histoire d'une jeune femme isolée dont les premiers contacts avec le monde extérieur vont lui causer bien du souci : "Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la "Fille des Marais" de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliante Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. À mesure que la vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages."

Le film est produit par Hello Sunshine, la société de Reese Witherspoon, déjà connue pour Gone Girl et la série Big Little Lies. Pour incarner l'héroïne, Kya, l'équipe a jeté son dévolu sur Daisy Edgar-Jones, jeune britannique de 24 ans au talent déjà confirmé. Il faut dire qu'elle baigne dans le milieu de la télévision et des plateaux depuis sa plus tendre enfance. Avec une mère monteuse et un papa directeur de chaînes de télé, difficile de ne pas suivre cette voie. Inscrite dans une troupe de théâtre, Daisy Edgar-Jones finit par décrocher un rôle dans une sitcom, Cold Feet, et dans Affaires non classées, plus sombre.