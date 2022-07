Là où chantent les écrevisses : Le nouveau film dont tout le monde parle à découvrir le 17 août !

Daisy Edgar-Jones pourrait bien avoir signé le rôle de sa vie en acceptant d'interpréter le personnage principal de Là où chantent les écrevisses, attendu en salles de cinéma le 17 août prochain. Un thriller qui mélange suspense et romance : "Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la "Fille des Marais" de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. A mesure que la vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages."

Très attendu par les cinéphiles, le long-métrage, inspiré de l'oeuvre littéraire de Delia Owens, est annonciateur de grandes promesses que les spectateurs se font déjà une joie de découvrir. Notamment grâce à la présence de Daisy Edgar-Jones. Si la comédienne britannique de 24 ans a déjà tenté sa chance au cinéma dans Fresh, film de Mimi Cave sorti en mars sur Disney +, c'est surtout dans les séries qu'elle s'est faite remarquer. Son immense talent a d'ailleurs déjà été récompensé.

Cold Feet : Amours et petits bonheurs, Gentleman Jack, La Guerre des mondes... Daisy Edgar-Jones a multiplié les rôles et elle a eu raison d'y croire. L'année dernière, elle était nommée pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans une mini-série pour Normal People. En 2020, elle obtenait le premier prix Madame Figaro Rising Star Award à CanneSéries et figurait la même année dans la liste des 25 femmes les plus influentes en Grande-Bretagne, établie par le magazine Vogue.

A l'avant-première new-yorkaise de Là où chantent les écrevisses, Daisy Edgar-Jones était accompagnée de Taylor John Smith et Harris Dickinson, les deux autres acteurs principaux du film. De quoi donner encore un peu plus envie de découvrir leurs folles aventures dans les salles obscures. Le film est par ailleurs produit par Reese Witherspoon à qui l'on doit un autre thriller devenu culte, Gone Girl. Rendez-vous le 17 août !