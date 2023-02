La princesse Charlène et le prince Albert à Courchevel : voyage à la montagne at apparition glamour

Le couple princier formé par Albert de Monaco et son épouse Charlène Wittstock a réalisé une apparition remarquée ce week-end. Dimanche 12 février, la Fondation Princesse Charlène de Monaco organisait un gala caritatif en Savoie, dans la prestigieuse station de Courchevel. Un événement au profit des enfants du club des sports de Courchevel, qui avait pour but de promouvoir l'apprentissage de la natation, la sécurité aquatique et la promotion du sport et de l'éducation sportive aux jeunes.

Rien de plus logique quand on connaît le glorieux passé de Charlène de Monaco lorsqu'elle était nageuse professionnelle. Cette soirée de gala se tenait à l'IIneos Club House du Club des Sports du village savoyard. L'argent récolté au cours de cet événement servira à la formation des enfants du Club des Sports de Courchevel "afin de les éduquer à la vie sportive mais surtout, de leur offrir les moyens d'atteindre le sport de haut niveau", a ainsi fait savoir la fondation.

On a donc pu apercevoir la princesse Charlène arborant une robe du couturier suisse Akris. Une maison qu'elle affectionne depuis très longtemps et qu'elle avait notamment choisie... pour sa photo officielle d'annonce de fiançailles avec le prince Albert, en juin 2011 ! Le prince Albert II de Monaco, lui, est resté fidèle à ses habitudes avec un élégant costume bleu, comme on peut le voir sur les photographies à retrouver en exclusivité dans notre diaporama. Il était par ailleurs le président d'honneur de cette soirée caritative, qui a une nouvelle fois affiché tout son soutien aux différents projets de la fondation de son épouse.

Vente aux enchères pour la bonne cause

Plusieurs sportifs de renom ont répondu présent pour l'occasion. Ils ont notamment été conviés par le président du Ski Club de Courchevel, Marc Sénéchal. Plusieurs lots ont été mis aux enchères au cours de cette soirée, parmi lesquels des accessoires de sport dédicacés par les sportifs de haut niveau en question. De quoi récolter de généreux dons pour augmenter cette cagnotte caritative. La jeune pianiste monégasque Stella Almondo, elle aussi conviée à ce moment grandiose, a assuré plusieurs interludes musicaux de haut vol et a pu prendre la pose en compagnie des parents de Jacques et Gabriella de Monaco devant les photographes. Un événement réussi à tout point de vue donc pour un couple princier plus soudé que jamais.