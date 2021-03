La villa des coeurs brisés : Giuseppa victime de violences psychologiques ? "J'en ai pleuré"

Une fois remise de ses émotions, la jeune femme originaire de Nice a également réagi sur Instagram portant de lourdes accusations contre la production de l'émission qui aurait tout manigancé pour l'évincer du tournage. "On ne m'a même pas laissé le droit de parler. J'étais 100% sincère, je n'étais en couple avec personne à l'extérieur. J'ai décidé de partir parce que je n'avais plus la force de m'exprimer face à ces accusations mensongères. Le pire étant que la production a sorti cette absurdité sans la moindre preuve. Aucune discussion avec ce mec, aucune photo, absolument aucun lien, je ne le connaissais pas. Je me suis sentie humiliée, j'en ai pleuré en rentrant chez moi. J'ai dû rester deux jours dans un hôtel sans que l'on prenne une seule minute pour me parler, sans savoir comment j'allais alors que j'étais encore novice."

Depuis, des candidats de l'émission ont réagi et ont confirmé avoir subi des "pressions" de la part des membres de la production. C'est notamment le cas de Cassandra Julia (Miss Aquitaine 2018) qui a révélé : "En toute transparence, la production m'a prise à part avec Théo pour nous prévenir de la valise à bombe et nous demander de soutenir les propos de Sarah. On nous a bien monté la tête comme quoi Giuseppa nous ment, se fout de nous, etc. J'ai été naïve, je n'aurais rien dû faire ni ne rien dire. J'ai cru en leurs paroles et en leurs "preuves". Je m'en excuse, j'étais prise au piège aussi."

DROIT DE RÉPONSE DE LA SOCIETE AH Production

Nous faisons vivre à nos candidats une expérience enrichissante tout au long de nos émissions. Le respect, l'authenticité et le partage de valeurs humaines, nous guident dans l'élaboration de nos formats audiovisuels. Ces valeurs cardinales ont permis à notre société de nouer, depuis 10 années, des relations de confiance et de proximité avec les candidats qui nous honorent et nous engagent.

Nous construisons la télévision de demain par des formats innovants. Nous proposons des moments de télévision attractifs autour d'une valeur fondamentale: la sécurité garantissant la protection des candidats comme celle des personnes travaillant avec et pour AH Production.

La Santé et la Sécurité de nos candidats est notre priorité absolue, inscrite au coeur de notre ADN. C'est notre responsabilité et nous ne transigerons avec.

Dans un environnement audiovisuel en mutation permanente, nous contribuons à l'émergence de nouveaux formats audiovisuels qui peuvent ne pas être compris par une génération d'observateurs dépassés mais qui répondent aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes des téléspectateurs.

La sécurité psychologique est intimement liée à la possibilité pour chaque candidat de s'exprimer librement, sans peur d'être jugé. Nous sommes dés lors honorés de constater que nos candidats se sentent autorisés à se montrer vulnérables devant nos caméras. Ce sont ces moments authentiquement humain qui font la valeur de nos formats que nous sommes fiers de produire au quotidien. Notre soutien continuera de leur être plein et entier.