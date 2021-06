Lady Diana : Ce cadeau du prince Charles revendu... aux enchères !

La princesse Diana est toujours dans l'esprit de ceux qui l'aiment. Ce mardi 29 juin, une vente aux enchères a pris place à Colchester, dans l'Est de l'Angleterre. La Ford Escort de Lady Diana y a été vendue pour plus de 52 000 livres, soit à peu près 61 000 euros "TVA et prime d'achats comprises", selon l'AFP. L'acheteur est un musée situé en Amérique du Sud, d'après les informations collectées par l'agence de presse.

Le véhicule était un cadeau du prince Charles. Il l'avait offerte à sa femme en mai 1981, deux mois avant leur mariage, à l'occasion de leurs fiançailles. La princesse des coeurs, comme on la surnommait, avait cessé d'utiliser cette voiture après la naissance de son premier fils, le prince William, avant de s'en séparer pour de bon. En effet, elle avait été ensuite achetée par un antiquaire pour 6 000 livres.

La berline est de couleur gris clair et sur son capot figure une grenouille argentée, en référence à une mascotte que Sarah Spencer, la soeur de Diana, lui avait fait cadeau. Toujours d'après l'AFP, le véhicule appartenait à une fan de la famille royale, dans les débuts des années 2000, qui ne la conduisait que très rarement.

La voiture de Lady Di a été vendue dans son jus, puisqu'elle comporte encore sa peinture et sa plaque d'immatriculation d'origine. Elle affiche 83 000 miles au compteur, soit environ 133 575 kilomètres et a été estimée entre 30 000 et 40 000 livres.

D'après Lewis Rabett, qui travaille au sein de la maison d'enchères, la voiture sera expédiée prochainement chez son acquéreur, en Amérique latine. Le pays et le nom de l'acheteur restent secret. Selon lui, cette vente est la preuve que Lady Diana a laissé une "empreinte durable" dans l'esprit de tous, 24 ans après sa tragique disparition.