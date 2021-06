William furieux contre Meghan Markle : "La façon dont cette femme a traité mon personnel..."

Dans son ouvrage Battle Of Brothers, l'historien Robert Lacey dévoile les dessous de la relation tumultueuse et des rancoeurs profondes entre le prince William et son frère le prince Harry mais aussi et surtout avec sa femme, Meghan Markle. Depuis plusieurs années, les deux frères qui étaient pourtant auparavant si proches semblent ne plus s'adresser la parole. Et alors que les fans de la famille royale Britannique espéraient une réconciliation entre les deux frères lors des funérailles du prince Philip en avril 2021, Robert Lacey révèle que derrière les sourires d'apparence des deux frères se cachait en réalité une réelle animosité.

Si devant les caméras, Harry et William faisaient mine de s'entendre, dès qu'ils étaient seuls la réalité était toute autre. "Ils sont restés là, à se sauter à la gorge, aussi férocement que jamais" aurait ainsi confié un ami de longue date des princes, "la rage et la colère entre ces deux-là sont devenues si incroyablement profondes. Trop de choses dures et blessantes ont été dites. (...) Donc, malheureusement, non. Il n'y a pas eu de réconciliation, ni de réunion fraternelle ou de "mini-sommet" après les funérailles du prince Philip le 17 avril - comme l'a rapporté à tort un journal."

Selon l'auteur, Meghan Markle aurait joué un rôle important dans cette scission entre les fils de Lady Di. Récemment d'ailleurs, alors qu'on lui disait que toutes les belles-soeurs pouvaient être difficiles, le prince William aurait répliqué aussi sec : "Mais regardez la façon dont cette satanée femme a traité mon personnel - sans pitié !" Selon certains proches du prince Harry, Meghan peut d'ailleurs être "un cauchemar à 500 %".

Bonne nouvelle malgré tout selon Robert Lacey puisque la famille royale britannique aurait "un plan de paix en action" pour enfin réconcilier les deux frères lors de la cérémonie d'inauguration durant laquelle sera dévoilée une statue en l'honneur de la princesse Diana le 1er juillet 2021. Une accalmie sera-t-elle enfin envisageable entre William et Harry ?