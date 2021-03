Lady Diana : Son message secret à un célèbre acteur en plein divorce

Bientôt 25 ans après sa mort, la vie de Diana continue de fasciner des millions d'admirateurs. Une rumeur concernant la défunte maman des princes Harry et William refait surface. Elle aurait envoyé une note personnelle à un acteur, alors qu'il était en plein divorce.

Cette rumeur a été confirmée par l'ex-épouse de l'acteur en question. Le 12 mars dernier, Loni Anderson s'est entretenue avec le présentateur télé Andy Cohen pour l'émission Watch What Happens Live. Elle a également répondu aux questions de téléspectateurs, dont une portant sur son divorce avec Burt Reynolds (mort le 6 septembre 2018). Dans ses mémoires intitulés Enough About Me et sorties en 2015, le défunt acteur a écrit que Lady Diana l'avait remercié personnellement en lui adressant un message, parce que sa rupture avec Loni Anderson avait détourné l'attention de la presse d'elle. Le magazine People avait notamment consacré une couverture de magazine à Burt Reynolds et Loni Anderson, plutôt qu'à la princesse de Galles.

"Oui, c'est vrai", a simplement répondu Loni dans Watch What Happens Live. Burt Reynolds et elle s'étaient mariés en 1988 et ont divorcé en 1994. L'acteur avait une liaison extra-conjugale avec une certaine Pam Seals.

À l'époque, Lady Diana se séparait également de son mari. Le prince Charles et elle avaient mis fin à leur histoire d'amour et ont été prononcés divorcés en 1996.