Diana : Son ancien amant James Hewitt cherche à nouveau l'amour... sur Tinder

Manifestement remis de ses problèmes de santé, James Hewitt est prêt pour une nouvelle histoire d'amour. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 23 février 2021, capture d'écran à l'appui, le Britannique aujourd'hui âgé de 62 ans, s'est ouvert un compte sur la célèbre application de rencontre Tinder. Pour rappel, l'ancien officier de cavalerie de l'armée britannique est connu pour avoir été l'amant de Lady Di à la fin des années 1980.

Celui qui se fait simplement appeler "James" sur l'application mise sur une ancienne photo de vacances au ski, option gros pull jacquard, pour séduire la gente féminine. Selon le tabloïd, James Hewitt cherche des "femmes divorcées d'environ 50 ans" dans la région du Devon, au sud-ouest de l'Angleterre. Ladies ? Contactée par le Daily Mail, l'agent du sexagénaire a indiqué que son client préfère ne pas commenter publiquement sa quête de l'amour sur Tinder.

Entre 1986 et 1991, James Hewitt a été l'amant de Diana, alors que son mariage avec le prince Charles prenait l'eau. Alors qu'il faisait encore partie de la cavalerie royale, le militaire avait fait la connaissance de la princesse de Galles afin de lui donner des cours d'équitation. Très touché par leur rupture, James Hewitt aurait envisagé de se suicider... Leur liaison avait rapidement été révélée dans les médias, avant que l'ancien cavalier ne l'évoque dans le livre d'Anna Pasternak Princess in Love, en 1994, puis dans ses mémoires intitulées Love and War, en 1999. Lors de son interview événement pour l'émission Panorama en 1995 - aujourd'hui au coeur d'un nouveau scandale - Lady Di avait elle aussi confirmé cette idylle, au moment même où elle entamait une nouvelle romance avec le chirurgien pakistanais Hasnat Khan.

Une apparition dans "The Crown"

Depuis la fin de sa romance avec Diana, James Hewitt aurait notamment fréquenté la star de télé-réalité anglaise Lisa Jeynes ou encore le mannequin Cassie Sumner. En 2003, l'ancien officier s'était retrouvé au coeur de vives critiques après avoir tenté de vendre 64 lettres personnelles de Lady Di pour 10 millions de livres (environ 11,6 millions d'euros). L'année suivante, il avait de nouveau fait parler de lui après avoir été arrêté pour possession de cocaïne devant un restaurant de Londres. Depuis 2017, l'ex-amant de Diana se remet d'une crise cardiaque et d'un AVC, qui ont failli lui coûter la vie.

En novembre 2020 sur Netflix, James Hewitt a fait une apparition dans la saison 4 de la série The Crown, sous les traits de l'acteur Daniel Donskoy.