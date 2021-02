Diaporama Diana : Son ancien amant James Hewitt cherche à nouveau l'amour... sur Tinder

Diana et James Hewitt sur un camp militaire anglais, dans les années 90.

Diana et Sarah Ferguson en 1987.

Diana et James Hewitt sur un camp militaire anglais en 1994.

Diana avec Harry et william en 1987.

10 / 19

Diana, Charles et leurs fils, William et Harry, en vacances avec la famille royales espagnole en 1987 : Juan Carlos, la reine Sofia, le prince Felipe et la princesse Elena.