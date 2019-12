Lady Gaga : Elle se voit déjà maman et le dit avec conviction !

Lady Gaga a accepté l'invitation de la maquilleuse Nikkie à venir tester sur elle les produits de la popstar. C'est sur la chaîne Youtube NikkieTutorials qu'a été retransmise cette entrevue, et ça avait tout l'air d'une journée cocooning et confidences entre amies !

La youtubeuse Nikkie a bien évidemment posé des questions sur la nouvelle marque de cosmétiques de Lady Gaga, "Haus Laboratories", tout en la maquillant de ses produits. Mais elle a aussi utilisé ce moment propice aux confidences pour inciter la chanteuse à se livrer.

Et en termes d'informations croustillantes, Lady Gaga a affirmé vouloir des enfants dans les dix prochaines années. Bien qu'elle n'ait pas forcément une idée du père, et même si la fourchette paraît large, nul doute que cette information de la plus haute importance, délivrée avec conviction, ravira ses fans, car une chose est sûre : l'excentrique Lady Gaga se sent prête à être maman !