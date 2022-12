Laeticia Hallyday : Addictions et infidélités, pourquoi elle a toujours pardonné les "faiblesses" de Johnny

La France s'apprête à découvrir la face cachée de l'artiste. Le jeudi 8 décembre 2022, la chaîne M6 diffusera finalement le documentaire Johnny par Laeticia, un programme d'1h40 réalisé par William Karel... grâce à la veuve du rockeur, évidemment. Pour être sûre que les images soient fidèle à la réalité, la maman de Jade et Joy, 18 et 14 ans, a fourni plus de 700 heures de séquences personnelles, des détails de leur vie de famille et de leur quotidien, qui ont été compilées pour se centrer sur la belle histoire d'amour que le chanteur avait partagé avec sa douce, mais aussi sur les derniers mois qu'ils ont passé ensemble.

Je n'ai jamais jugé mon mari

Depuis que Johnny Hallyday est mort, le 5 décembre 2017, beaucoup de bruits circulent, et ils sont rarement flatteurs ou vrais. Mais ses addictions, ses infidélités, ont bien été réelles. Si Laeticia Hallyday a décidé de passer l'éponge sur toutes ces erreurs, c'est pour une très bonne raison. "Cela permet aussi de comprendre que l'amour, ce n'est pas un long fleuve tranquille, explique-t-elle à TV Magazine. A travers ces épreuves, on arrive à sortir grandi. Il m'en a fait voir, mais j'ai beaucoup appris aussi. Notamment de l'être qu'il était, avec ses fragilités, ses démons. Parce que je les ai connus moi aussi, j'ai réussi à les comprendre et à ne pas les juger. Je n'ai jamais jugé mon mari. Je lui ai toujours pardonné ses faiblesses. Puis j'en ai eu et il m'a pardonnée aussi. Ce sont les histoires d'amour."