Laeticia Hallyday, Alexandra Lamy et Florence Foresti en ont "assez" et s'engagent

Chaque année, quelque 220 000 femmes subissent des violences conjugales et 93 000 sont victimes de viol ou tentative de viol, comme l'a rappelé l'AFP ce 25 novembre. Paroxysme de ces violences, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex en 2019, soit 25 de plus que l'année précédente. Malgré le confinement, des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi à Paris pour réclamer des "mesures fortes" contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et dénoncer les effets du confinement sur les inégalités entres les sexes. En début de journée, Emmanuel Macron a appelé les femmes victimes à "ne pas rester seules", en assurant qu'endiguer ces violences était "la grande cause de (son) quinquennat", dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Autre initiative remarquée ce mercredi : le numéro un mondial du luxe LVMH a annoncé mercredi qu'il allait financer, via un don à une association, 1000 nuitées d'hôtel pour mettre à l'abri des femmes victimes de violences conjugales.