Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à la maison : soirée sashimi "fait avec amour"

La veuve du Taulier et son comédien continuent de filer le parfait amour à la campagne. Confinés ensemble à Marnes-la-Coquette, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert passent du bon temps avec leurs amis. Vendredi, c'était soirée sashimi, fondue et raclette !

Laeticia Hallyday en cuisine à Marnes-la-Coquette avec Jalil Lespert, le 20 novembre 2020.

Dîner entre amis pour Laeticia Hallyday et Jalil Lespert à Marnes-la-Coquette, le 20 novembre 2020.

Romance express A 45 ans, la veuve de Johnny ne s'attendait pas à un tel coup de foudre. Pour rappel, tout à commencé l'été dernier, alors qu'elle profitait de ses vacances sur sa chère île de Saint Barthélémy. Avec l'idée de préparer un biopic sur le Taulier, Jalil Lespert a pris contact avec Laeticia Hallyday pour lui parler scénario. "Des heures de conversation par SMS et FaceTime, une attirance toute platonique. Elle le charme, il la séduit", nos confrères de Paris Match ont-ils rapporté dans leur édition du 5 novembre. La rencontre survient finalement le 15 octobre à Paris, alors que la mère de Jade et Joy (16 et 12 ans) assure la promotion du coffret compilant les ultimes aventures de Johnny aux Etats-Unis [Son rêve américain, NDLR]. Après avoir mis un terme à sa relation avec le restaurateur Pascal Balland, Laeticia Hallyday s'est pleinement jetée dans les bras de Jalil Lespert, pour ne plus les quitter. Dans la foulée, ils ont profité d'une escapade romantique à Rome à la fin octobre, avant de se confiner ensemble à Marnes-la-Coquette. Jalil Lespert partira-t-il avec Laeticia Hallyday et ses filles à Saint-Barth le 5 décembre prochain, pour que tous se recueillent sur la tombe de Johnny, aux trois ans de sa mort ? Pour Jade, Joy et leur maman, c'est certain.

En vidéos