Laeticia Hallyday métamorphosée avec une coupe courte ? Elle dit "adieu" aux cheveux longs

Laeticia Hallyday (45 ans) aurait-elle de nouveau cédé à la coupe garçonne ? Le 11 octobre 2020, la veuve du Taulier a publié une photographie sur son compte Instagram qui pourrait annoncer qu'elle aurait craqué pour une toute nouvelle coiffure courte.

Sur le cliché, on découvre une très importante masse de cheveux blonds coupés sur le sol avec un émoji représentant une paire de ciseaux. De plus, la compagne de Pascal Balland identifie sur cette photographie le coiffeur MarcJdurand. Alors, la maman de Jade (16 ans) et Joy (12 ans) dévoilera-t-elle bientôt un nouveau look ? Pour le moment, elle laisse planer le mystère...

Adepte de la coupe garçonne, Laeticia Hallyday avait déjà succombé à cette coiffure en 2009 à l'occasion d'un shooting avec le magazine ELLE. L'auteure du livre Mes îles, mes rêves s'était alors métamorphosée avec une coiffure pixie courte. Tour à tour blonde puis rousse, la femme de Johnny Hallyday avait osé cette coiffure malgré les réticences de son mari. Au cours d'une interview sur le plateau de C à vous, le journaliste Ludovic Perrin avait en effet révélé que le rockeur - décédé le 5 décembre 2017 - ne voulait pas "que sa femme ressemble à un mec" et qu'il préférait son épouse avec des cheveux longs. Finalement, Laeticia avait conservé plusieurs années la coupe courte avant de laisser finalement repousser ses cheveux.

Pour rappel, Laeticia est attendue en France le 15 octobre 2020 pour faire la promotion du nouveau single inédit de Johnny Hallyday Deux sortes d'hommes. Retrouvé par hasard dans un disque dur trois ans après le décès du rockeur, ce titre fait partie des sessions d'enregistrement de Rester Vivant, avant-dernier album de Johnny Hallyday sorti en 2014. Enregistré à Los Angeles, ce titre n'était finalement pas apparu sur l'album Rester Vivant à l'époque, car l'album disposait déjà d'un morceau blues avec le titre J't'ai même pas dit merci. Un titre posthume très attendu pour les fans tout comme le coffret spécial Johnny Hallyday - Son rêve américain qui sortira le 23 octobre prochain.