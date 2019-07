Laetitia Casta : "Mes enfants, je les aime pour ce qu'ils sont"

La vie de famille des stars fascine leurs nombreux fans. Laetitia Casta fait une révélation aux siens à propos de ses trois enfants.

Laetitia Casta est la star du nouveau numéro du magazine Elle. Photographiée par Blair Getz Mezibov sur une série magnifique réalisée en Corse, l'actrice et top model de 41 ans s'est prêté au jeu de l'interview pour compléter sa cover story. Elle y parle de son mari, Louis Garrel, et de ses trois enfants. "Quel genre de mère est-elle ?", écrit le magazine. Laetitia répond : "Le contraire d'une mère égoïste. Mes enfants, je ne les ai pas faits pour moi et je les aime pour ce qu'ils sont. Ma fierté, c'est de les voir prendre leur envol."