Laëtitia (Koh-Lanta 2021) : "Ma femme a très mal vécu mon absence" (EXCLU)

Malheureuse au jeu, mais heureuse en amour. Si Laëtitia n'est pas arrivée jusqu'en finale de Koh-Lanta 2021 (TF1) et n'a pas empoché la somme promise au gagnant, elle a remporté bien plus dans sa vie : l'amour. L'employée multi-services de 37 ans est mariée à une femme qu'elle surnomme Zazou. La séparation pour les besoins du tournage a d'ailleurs été difficile à vivre pour cette dernière, comme l'aventurière l'a confié à Purepeople.

Lors d'une interview pour Têtu, vous faisiez des confidences sur votre épouse. Comment a-t-elle vécu votre participation à Koh-Lanta ?

Ça a été mon grand soutien dès le début. Ce n'est pas facile de participer à Koh-Lanta et déjà c'est une fierté d'avoir été prise. Mais elle a très mal vécu mon absence. A l'époque, c'était le confinement et elle ne travaillait plus, ça ne se passait pas bien à son boulot. Donc elle s'est retrouvée seule chez nous et était triste de mon absence. Elle aurait aimé faire Koh-Lanta aussi mais elle avait quelques petits soucis de santé. Donc on s'est dit qu'on allait postuler pour Pékin Express pour partager une aventure ensemble. C'est quelqu'un de génial aussi, de très humain.

Elle doit être fière de votre parcours.

Oui elle est très fière. Tous mes proches aussi. Ils m'ont tous dit : 'Comment as-tu fait pour tenir dans cette équipe ? Comment as-tu fait pour ne pas l'ouvrir avant ?' Ils en rient, mais ils me disent que j'ai eu la bonne stratégie parce que je suis allée loin. Ils m'ont dit qu'ils n'auraient pas pu tenir à ma place.

Qu'est-ce qui a été le plus dur sur le camp pour vous ?

Je dirais la pluie la nuit et le froid. Surtout que les dix premiers jours on n'avait pas le feu, c'était un cauchemar.

