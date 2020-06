Laetitia (L'amour est dans le pré) inquiète : son compagnon malade

Laetitia est bien embêtée. Sur Instagram mardi 2 juin 2020, l'ex de Raoul, avec qui elle a vécu une jolie histoire devant les caméras de M6 lors de la saison 13 de L'amour est dans le pré, a donné des nouvelles peu réjouissantes concernant son nouveau compagnon. En effet, ce dernier a malencontreusement contracté la dengue, une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques. "Mon chéri a chopé la dengue. Eh oui, à la Réunion il n'y a pas que le Covid qui sévit. Mal en point, j'essaie tant bien que mal de l'aider, mais je me sens assez démunie. Bon courage à ceux qui sont malades et à ceux qui les accompagnent", a-t-elle écrit en story.

Les prochains jours s'annoncent donc compliqués pour Laetitia et pour cause, la dengue se révèle sous de nombreux symptômes tous plus désagréables les uns que les autres, à savoir une forte fièvre, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs articulaires et musculaires ou encore une éruption cutanée. La guérison s'accompagne souvent d'une convalescence d'une quinzaine de jours.

La belle brune qui s'est délestée de beaucoup de kilos va donc devoir prendre son mal en patience avant que son chéri ne retrouve la forme. Pour rappel, c'est au mois d'octobre dernier qu'elle officialisait leur relation, sans jamais révéler son identité. Dimanche 24 mai 2020 marquait même le premier anniversaire de ce jeune couple très amoureux. Pour l'occasion, ils s'étaient offert un magnifique dîner romantique en bord de plage au cours duquel Laetitia a reçu une jolie bague qu'elle s'est empressée d,e porter à l'annulaire gauche. "Avec toi, je change, je m'améliore, j'évolue et je deviens meilleure", lui adressait-elle, comblée à travers une tendre publication.