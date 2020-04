Laetitia Milot confinée avec sa fille : "Ça y est, j'ai craqué !"

Confinée avec sa petite Lyana, qui fêtera ses 2 ans le 14 mai prochain, Laetitia Milot semble avoir (un peu) perdu la boule. La comédienne française de 39 ans a publié une vidéo amusante sur son compte Instagram le lundi 20 avril 2020, où on la voit sautiller sur un animal en peluche. Elle suit de près son chien et sa petite fille, avançant comme elle, sur un jouet à roulettes.

"Ça y est j'ai craqué ! #tagada #tagada", légende Laetitia Milot. De quoi amuser la communauté de la comédienne. "Voilà les Dalton", "Faut bien s'amuser et occuper nos enfants comme on peut", "Ça devient dur, le confinement !", peut-on lire en section commentaires. À force de côtoyer sa fille jour et nuit, Laetitia Milot semble devenir de plus en plus comme elle.