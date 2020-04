Laetitia Milot: Quand elle était tentatrice de télé-réalité "sans aucune limite"

Avant que sa notoriété n'explose grâce à son rôle emblématique de Mélanie dans Plus belle la vie, Laetitia Milot a galéré pour se faire une place dans le milieu très select de la comédie. Pour se faire un nom, elle est notamment passée par la case télé-réalité. Souvenez-vous, c'était en 2004. M6 diffusait alors la troisième et dernière saison d'Opération séduction. Lors du deuxième épisode, une comédienne, Camille, a débarqué sur l'île pour semer le trouble avant de la quitter au cinquième épisode. Cette comédienne, c'était Laetitia Milot. "Elle a 21 ans et a été choisie par la production pour jouer un très grand rôle dans l'aventure. Actrice et manipulatrice, elle n'aura aucune limite", indiquait la voix off du programme.

Un personnage bien évidemment monté de toutes pièces par la production. "J'ai passé le casting deux semaines avant l'émission. La prod' cherchait une comédienne assez flexible. Ils m'avaient inventé un passé et je devais rendre les filles jalouses", expliquait Laetitia Milot pour le magazine Public peu après la diffusion.

Laetitia Milot assume

Si elle a réussi par la suite à prouver l'étendue de ses talents devant la caméra, en 2016, sur le plateau de Touche pas à mon poste, l'épouse de Badri était une nouvelle fois confrontée à ses débuts. En revoyant des images du tournage où elle apparaît très sexy en maillot de bain, elle est revenue sur les raisons qui l'avaient poussée à se lancer dans cette aventure. "J'avoue que j'ai fait ça pour avoir mes heures d'intermittente du spectacle. Je courais après mes heures, et c'est dur de les avoir."

Heureusement pour elle, Laetitia Milot s'est depuis bâti une carrière honorable sur le petit écran, multipliant les premiers rôles dans les fictions produites par TF1. Mais à partir de ce 15 avril 2020, c'est sur France 2 que ses fans pourront la retrouver à l'occasion du lancement de Réunions, une nouvelle série familiale. Elle y donne notamment la réplique à Loup-Denis Elion et Sara Martins pour raconter cette histoire sur le bon vivre ensemble.

Réunions avec Laetitia Milot tous les mercredis sur France 2 à partir du 15 avril 2020