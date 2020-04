Loup-Denis Elion (Réunions) : 5 choses à savoir sur le comédien

Bonne nouvelle pour les fans de Scènes de ménages ! Loup-Denis Elion, figure populaire du PAF, opère son come-back sur le petit écran ce mercredi 15 avril 2020. Dans la nouvelle comédie familiale de France 2, Réunions, le comédien a décroché son premier rôle récurrent majeur depuis son départ de la pastille humoristique à succès de M6. Mais connaît-on vraiment l'ex-complice d'Audrey Lamy ? Purepeople.com vous propose cinq anecdotes à son sujet, toutes plus improbables les unes que les autres.

Expert en arts martiaux

Avant de se diriger vers la comédie, Loup-Denis Elion était un véritable touche-à-tout. Adolescent, il s'est particulièrement intéressé au sport jusqu'à obtenir un haut niveau dans l'un des arts martiaux les plus techniques : le viet vo dao. Il s'agit d'un sport de combat vietnamien. On y retrouve des techniques de défense et d'attaques à mains nues et avec armes, ainsi que des techniques de projection, de chute et de lutte vietnamiennes. En outre, Loup-Denis Elion s'est adonné pendant longtemps à la capoeira et à l'escrime. Il est également titulaire du quatrième galop d'équitation.

Chanteur lyrique



L'interprète de Cédric dans Scènes de ménages a suivi une formation classique à la Maîtrise de Paris. Comme ténor, il a intégré par la suite le choeur de chambre Les Cris de Paris, avec lequel il a effectué des tournées. Il est capable de chanter plusieurs airs du Chevalier de Saint-George, notamment dans l'opéra Le Nègre des Lumières. Pendant une quinzaine d'années, le comédien a également entrepris d'apprendre le violon. Des talents cachés qui lui ont valu de se retrouver au générique de la bande originale du film Indigènes de Rachid Bouchareb, dans lequel il est choriste.

Son frère est une star du rap

Cette passion pour le chant, il n'est pas le seul membre de sa famille à l'avoir. En effet, le frère de Loup-Denis Elion n'est autre que... le chanteur Sly Johnson (Silvère Johnson, de son vrai nom). C'est en 1997 qu'il a débuté sa carrière au sein du collectif Saïan Supa Crew, à qui l'on doit notamment la célèbre chanson Angela. À l'époque, il se faisait appeler Sly The Mic Buddah. Ce n'est qu'après la séparation du groupe en 2007 qu'il reprend le pseudonyme Sly Johnson. Il collabore notamment avec la chanteuse Camille, le rappeur Oxmo Puccino ou encore le trompettiste Erik Truffaz. En 2010, Sly Johnson sort son album solo intitulé 74 qui se classe 101e aux classements musicaux français et obtient une nomination au prix Constantin en 2011 dans la catégorie Révélation de l'année. Son deuxième opus, The Mic Buddah, est sorti le 13 novembre 2015.

C'est Audrey Lamy qui lui a permis de rejoindre Scènes de ménages



Avant d'endosser le rôle de Cédric dans Scènes de ménages, Loup-Denis Elion a dû faire ses preuves auprès de la production, mais aussi d'Audrey Lamy, qui allait devenir sa partenaire à l'écran pendant sept ans. Jouissant déjà d'une certaine notoriété, l'actrice a eu son mot à dire lors de son recrutement. Heureusement, leur entente fut une évidence comme il le confiait à Télé Star. "Notre duo a tout de suite fonctionné. Nous improvisions beaucoup sur le tournage." Leur amitié a même dépassé les plateaux de tournage puisque, même après avoir quitté la série, ils sont toujours aussi complices.

Il s'est fait draguer par une comédienne beaucoup plus âgée

Lors d'une interview accordée au magazine Closer en 2011, il a confié avoir été dragué par une membre du casting de la série de M6... en la personne de Marion Game ! Celle qui joue Huguette dans Scènes de ménages et qui a quarante-sept ans de plus que lui, avait craqué pour lui dès le début. "Marion Game m'a dragué dès le premier jour ! Elle m'a dit qu'elle me trouvait super beau et qu'elle allait tomber amoureuse. Je ne vous dirai pas si j'ai répondu à ses avances", déclarait-il, avant d'ajouter sur le ton de la plaisanterie : "En tout cas, Gérard Hernandez (interprète de Raymond) n'est pas du genre jaloux !"

Réunions avec Loup-Denis Elion et Laetitia Milot tous les mercredis à 21h sur France 2 à partir du 15 avril 2020.