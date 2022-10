Laly (Secret Story) et son mari, tous les deux stars du X : nouvelle vie aux Etats-Unis !

Après le succès de Loft Story – qui a mis Loana Petrucciani sur le devant de la scène –, une nouvelle émission d'enfermement a vu le jour. En 2007, les téléspectateurs découvraient ainsi Secret Story. Et parmi les quinze candidats venus tenter leur chance, la belle Laly Vallade a marqué les esprits. Venue tout droit de Bordeaux, la charmante brune avait pour secret : "Je suis policière et strip-teaseuse". Depuis, c'est une nouvelle vie qu'elle mène, pas si loin des caméras finalement.

Elle n'a pas remporté Secret Story, mais un an après le jeu, Laly, de son vrai nom Nelly Vallade, a entamé une carrière dans un tout autre domaine. Elle s'est ainsi lancée comme actrice et réalisatrice dans l'industrie du X, notamment avec Marc Dorcel. Aussi, depuis 2011, elle vit aux Etats-Unis avec son mari Tristan. "Nous avons une grosse société de production, nous produisons tous les jours pour des sites américains. Ça marche très bien pour nous", ont-ils révélé début octobre 2022 à nos confrères de TV Mag. De son côté, Tristan connait déjà bien le milieu. "Avant d'être réalisateur, j'ai travaillé devant la caméra, notamment avec Dorcel. Laly a travaillé avec eux également", indique-t-il.

Aujourd'hui, le couple semble épanoui dans ce nouveau quotidien. Et l'ancienne candidate de télé-réalité ne regrette rien de ces choix de vie. "Si demain, je veux tourner la page de ma carrière dans le porno et faire supprimer tous les contenus où j'apparais, je ne pourrai pas y arriver, ou du moins très difficilement. Ce serait très compliqué. Mais c'est pareil pour tout le monde en fait. Je n'ai pas ce problème parce que j'assume mon passé, assure-t-elle. Tout ce que j'ai fait, je l'ai réalisé en pleine conscience et de ma propre volonté. C'était ma démarche, mon envie et aujourd'hui, je continue à travailler dans cette industrie même si je ne suis plus actrice depuis quelques années." Toutefois, l'ancienne policière admet que "le porno en France est devenu sale" ces dernières années. Fort heureusement pour elle, c'est outre-Atlantique qu'elle travaille !