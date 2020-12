Lana Del Rey en couple : la chanteuse déjà fiancée, 8 mois après s'être séparée de Sean Larkin !

Sa voix douce et vibrante, son phrasé qui brise l'âme ont accompagné les ruptures les plus douloureuses. Mais pour Lana Del Rey, les peines de coeur, c'est du passé ! En tout cas, la chanteuse de 35 ans est très vite passée à autre chose. Elle qui s'est séparée de Sean Larkin au mois de mars 2020 serait déjà tellement amoureuse... qu'elle serait prête à dire "oui" devant le maire ! Selon les informations de Us Weekly, elle serait fiancée à Clayton Johnson, un musicien guitariste qu'elle côtoie depuis moins d'un an.

Si le doute planait encore sur sa vie sentimentale, la belle artiste a fait en sorte de l'effacer. Alors qu'elle s'emparait du micro du Tonight Show de Jimmy Fallon, à distance le lundi 14 décembre 2020, les yeux les plus perçants ont repéré un clinquant détail : une bague sur la main gauche de Lana Del Rey. Elle avait d'ailleurs choisi, ce soir-là, d'interpréter le titre Let me love you like a woman, issu de son prochain album Chemtrails over the Country Club - prévu pour septembre 2020, reporté au début de l'année 2021. Des paroles de rigueur pour la future épouse...