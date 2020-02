Lana Del Rey malade : elle annule sa tournée européenne à la dernière minute

Elle accompagne habituellement les mélancolies les plus douces. Mais c'est un vent de tristesse qui règne en Europe depuis que Lana Del Rey a annoncé qu'elle ne pourrait assurer aucune date en nos frontières. Du fait de problèmes de santé, la chanteuse dramatique ne viendra pas le 23 février 2020 à l'AccorHotels Arena de Paris comme promis... ni ailleurs, d'ailleurs. "C'est avec regret que Lana Del Rey annonce aujourd'hui qu'elle est contrainte d'annuler l'intégralité de sa tournée européenne pour cause de maladie", explique-t-on sur l'événement Facebook du show.

Le docteur m'a conseillé de me reposer pendant quatre semaines

Souffrante, la jeune femme de 34 ans a tenu à prendre la parole dans un communiqué officiel, à trois jours à peine de son arrivée en France. "Je suis sincèrement désolée de cette situation, mais cette maladie m'a prise par surprise et m'a fait perdre ma voix complètement, a-t-elle précisé. Pour le moment, le docteur m'a conseillé de me reposer pendant quatre semaines. Je déteste avoir à vous faire faux bond, mais je dois prendre soin de ma santé." Lana Del Rey ne vient que rarement chanter en France. Sa dernière date publique remonte à la toute première édition de la version française du festival Lollapalooza, le 23 juillet 2017.

Retour prochain en France

Deux bonnes nouvelles, toutefois, pour ceux qui espéraient l'entendre défendre son dernier album, Norman Fucking Rockwell, paru le 30 août 2019. Les places du concert annulé à l'AccorHotels Arena seront remboursées par la salle et Lana Del Rey est à l'affiche du festival We Love Green, qui aura lieu les 6 et 7 juin 2020 au bois de Vincennes. Il sera donc bien possible, très prochainement, de l'entendre entonner ses hymnes, Venice Bitch, Doin' Time et autres Mariners Apartment Complex, peut-être même une version solo de la BO de Charlie's Angels. Ouf...