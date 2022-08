Lance Armstrong s'est marié en France ! Photos de la sublime cérémonie

Il ne fallait pas être trop pressé pour voir un jour Lance Armstrong passer la bague au doigt d'Anna Hansen. C'est en 2008 que les deux tourtereaux se rencontrent et depuis, c'est une histoire qui dure. Ensemble, ils ont eu un enfant et en mai 2017, l'ancien vainqueur du Tour de France a demandé la main de la belle blonde. "Elle a dit OUI", s'extasiait-il à l'époque et tout le monde pensait qu'il faudrait attendre une bonne année pour que la cérémonie ait lieu, mais finalement le sportif américain de 50 ans a fait durer le plaisir puisqu'il a attendu plus de cinq ans avant d'organiser l'évènement.

Il faut dire que les dernières années n'ont pas été tellement propices à l'organisation de mariages avec la crise sanitaire qui nous a frappés et c'est peut-être ce qui a retardé la cérémonie. Entre-temps, Lance Armstrong a eu des problèmes avec l'un de ses fils, mais malgré tout, il a fini par épouser celle qui partage sa vie depuis de longues années. C'est au travers de son compte Instagram, où il est suivi par plus de 420 000 abonnés que l'ancienne star déchue du Tour de France a annoncé la nouvelle à ses fans. Sur la publication mise en ligne hier soir, on peut voir les amoureux tout sourire pendant ce beau moment de célébration de leur amour.

Anna, tu as été mon roc ces 14 dernières années et laisse-moi le dire, je ne serais plus en vie sans toi

Pour l'occasion, Lance Armstrong et sa femme avaient choisi un lieu magique puisqu'ils se trouvaient au Château La Coste, situé dans les Bouches-du-Rhône. "Meilleure. Journée. De ma vie. Je viens de me marier avec l'amour de ma vie, Anna Hansen. Tellement spécial d'avoir nos enfants avec nous également. Ce fut une soirée pleine de rires et de larmes de joie. Anna, tu as été mon roc ces 14 dernières années et laisse-moi le dire, je ne serais plus en vie sans toi", écrit l'ancien coureur cycliste dans un message très émouvant. "Je suis tellement fier du couple que nous sommes devenu (...) Je t'aime plus que tout et je serais toujours là pour toi et pour notre famille", conclut celui qui n'en est pas à son premier mariage. Lance Armstrong a par le passé été uni à Kristin Richard (de 1998 à 2003) avec qui il a eu ses trois enfants : Luke né en 1999, et les jumelles Isabelle et Grace nées en 2001. L'ancien sportif a également été fiancé à Sheryl Crow de septembre 2005 à février 2006.