Lance Armstrong : Son fils Luke accusé de viol sur mineure et arrêté

L'adolescente a signalé l'incident en novembre 2020. Elle a ensuite appelé Luke Armstrong, en présence de la police. Luke aurait reconnu qu'ils avaient eu un rapport sexuel il y a quelques années au domicile de Lance Armstrong, le père du jeune homme. Au cours de l'appel, Luke s'est également souvenu l'avoir récupérée après la soirée et lui avoir demandé si ils comptaient avoir une relation sexuelle. La victime présumée se serait rendue d'elle-même dans un lit pour avoir ce rapport.

La police a également interrogé au moins 6 personnes à qui la plaignante se serait confiée. 5 d'entre eux ont confirmé qu'elle leur avait dit avoir été agressée sexuellement. Les enquêteurs ont également discuté avec l'ami qui accompagnait Luke Armstrong le soir du viol présumé. Il leur a confié que Luke avait emmené l'adolescente chez lui. Elle l'a ensuite appelé et lui a dit avoir été violée.

Luke Armstrong a été remis en liberté après paiement d'une caution de 75 000 dollars, un peu plus de 63 000 euros.

Luke est l'aîné de Lance Armstrong. Premier enfant du premier mariage du cycliste déchu avec Kristin Richards, il a deux petites soeurs, les jumelles Isabella et Grace (19 ans), un demi-frère et une demi-soeur, Max et Olivia Marie (11 et 10 ans), fruits de la relation de Lance Armstrong et Anna Hansen.