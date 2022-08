Diaporama : Lance Armstrong s'est marié en France ! Photos de la luxueuse cérémonie

Lance Armstrong et sa fiancée Anna Hansen à la soirée Annual Babes for Boobs live Bachelor Auction à Los Angeles.

3 / 13

Exclusif - Lance Armstrong et Anna Hansen - Mariage de Lake Bell et Scott Campbell a la "Marigny Opera House" a la Nouvelle-Orleans, le 1er juin 2013. Avant la cérémonie, les invites se sont promenes dans la ville et étaient loges au Soniat House Hotel dans le quartier français.