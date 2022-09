Lannick Gautry (Vise le coeur), papa très discret : son choix de vie qui a de quoi surprendre

Ce soir dans la mini-série de TF1 Vise le coeur, Lannick Gautry interprète Novak Lisica, un ex-avocat devenu commissaire de police qui retrouve son amour de jeunesse en prenant ses nouvelles fonctions. Un rôle de plus à mettre à son actif, lui qui a brillé dans les films Brice de Nice, Nos jours heureux, Toute Première Fois et Les Francis ainsi que dans les séries Le Mystère du Lac, La Vengeance aux yeux clairs, ou encore à travers ses nombreux passages à la télévision comme dans le téléfilm Parents mode d'emploi.

Une jolie carrière donc pour celui qui a pour habitude de ne jamais en dire trop sur sa vie privée. Le star-system, il n'aime pas trop ça, bien qu'il ne considère pas son rapport à ce concept comme une "allergie", comme il l'explique dans les pages du dernier numéro de Télé Star paru le 5 septembre dernier. "Simplement, je ne triche pas, j'habite à la campagne dans un village de trente-quarante habitants", déclare celui qui a laissé entendre qu'il y aurait quelques tensions avec Claire Keim. Un choix de vie surprenant mais qu'il assume entièrement. "Je crois que cela vient non pas de mon éducation mais de ma vie. Je suis bien avec les vrais gens, avec qui je ne parle d'ailleurs jamais de mon métier", ajoute l'acteur de 46 ans, qui n'apprécie donc pas d'être trop dans la lumière.

Papa de deux enfants

"Mais je ne critique pas le mode de vie de mes consoeurs et collègues ; chacun est heureux à sa manière", tient-il tout même à préciser. Récemment, toujours pour Télé Star, Lannick Gautry faisait déjà de rares révélations sur sa vie privée, cette fois-ci sur sa famille. Alors que le journaliste lui demandait d'énoncer sa "véritable aventure", il répondait ceci : "Avec mes filles de deux ans et demi et bientôt huit ans. C'est une sacrée aventure de porter de jeunes êtres dans l'existence." Il dévoilait ainsi le sexe de son deuxième enfant, jusqu'ici jamais révélé depuis l'annonce de cette naissance en 2018.



Il est donc papa de deux petites filles, alors que l'identité de celle qui partage sa vie est gardée secrète. Il a notamment déjà été en couple avec l'actrice Louise Monot par le passé, avant de rencontrer sa moitié.