Lannick Gautry papa : il révèle enfin le sexe de son deuxième enfant né... il y a 2 ans !

Bronx, Brice de Nice, Nos jours heureux, Toute Première Fois... Lannick Gautry possède quelques films notables à son actif. Sans oublier ses rôles dans les séries Le Mystère du Lac et La Vengeance aux yeux clairs, ou encore ses nombreux passages dans des programmes télévisés comme dans le téléfilm Parents mode d'emploi, le film et dans la mini-série Vise le coeur de Vincent Jamain.

Ce mardi soir, il est à retrouver sur la chaîne TFX dans la comédie Les Francis. L'occasion de revenir sur sa vie de famille et notamment sur la naissance de son deuxième enfant, survenue il y a deux ans. Un heureux événement qui avait été annoncé par le magazine Ici Paris en décembre 2018, alors que l'acteur de 46 ans était déjà papa d'une petite fille.

"Une sacrée aventure"

Sauf que, depuis la naissance du cadet, il était impossible jusqu'ici de connaître le sexe de ce dernier, tant son père a pour habitude de se montrer très discret sur sa vie privée, puisqu'il ne possède aucun compte sur les réseaux sociaux et qu'il ne parle que très rarement de son intimité dans ses interviews. Mais le comédien originaire de Saint-Germain-en-Laye s'est enfin décidé à dévoiler l'information dans les colonnes du magazine Télé Star, alors que le journaliste lui demandait d'énoncer sa "véritable aventure" dans sa vie.

Ce à quoi l'acteur a répondu : "Avec mes filles de deux ans et demi et bientôt huit ans. C'est une sacrée aventure de porter de jeunes êtres dans l'existence" a-t-il déclaré, sans épiloguer pour autant sur le sujet. Il est donc papa de deux petites filles, alors que l'identité de celle qui partage sa vie est gardée secrète. On sait en revanche qu'il était en couple avec Louise Monot avant de rencontrer sa moitié. L'actrice des Petits Mouchoirs a refait sa vie depuis dans les bras d'un autre acteur : Samir Boitard, qu'elle a rencontré sur le tournage du téléfilm Où es-tu maintenant ?. Ils sont parents depuis octobre 2016 d'une adorable petite fille baptisée Lila.