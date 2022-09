Claire Keim et Lannick Gautry (Vise le coeur) en froid ? L'acteur fait part d'un "antagonisme"...

"On a voulu que Novak soit à la fois sincère, attendrissant et énervant", confie l'acteur de 46 ans, découvert aux débuts des années 2000 dans Brice de Nice ou Nos jours heureux, dans le dernier numéro de Télé Star. Alors qu'on lui confie des personnages de plus en plus ambivalents et détestables, Lannick Gautry dit aimer ce registre. "Plus je vieillis, plus je passe pour un salaud (rires). Pourtant, je n'ai pas changé, je suis toujours le même ! Mais tout le monde semble m'imaginer en assassin ou en violeur en ce moment. Ca me plaît assez car ce qu'on retient des grands acteurs, comme Bruno Ganz qui interprète Hitler dans La chute ou Marlon Brando et son Kurtz dans Apocalypse Now, c'est généralement de type de rôles", explique l'acteur.

Télé Star poursuit alors l'entretien en rebondissant sur des propos tenus par Claire Keim sur le tournage. La compagne de Bixente Lizarazu aurait explique "qu'à certains égards, le tournage avait ressemblé à un bras de fer", parce que les deux stars de Vise le coeur "n'avaient pas les mêmes attentes". Surpris par ce commentaire, Lannick Gautry répond alors : "Je ne suis pas forcément d'accord avec sa perception des choses, sachant que le seul maître à bord, c'est Vincent Jamain, le metteur en scène, et que je ne me serais jamais permis de dire à Claire comment jouer." Et l'acteur ne s'arrête pas là dans sa réponse... "Mais cet antagonisme fait partie de l'histoire et l'on peut peut-être penser qu'il a légèrement dépassé les rôles", poursuit-il. Un antagonisme qui fonctionne très bien dans Vise le coeur, dont la diffusion se poursuit les prochaines semaines sur TF1.