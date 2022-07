Lara Fabian installée au Québec : elle vend sa chic maison à 3 millions [PHOTOS]

Lara Fabian dans les cartons ? Selon le site québécois 7jours.ca, la chanteuse a mis en vente cet été sa belle et grande maison située dans la région de Bromont. La star, qui vit au Québec depuis quelques années avec son mari Gabriel et sa fille Lou, en demande 3 millions de dollars. Il faut dire que la demeure propose des prestations haut de gamme.

"Il s'agit d'une splendide demeure de prestige qui comprend quatre chambres et deux salles de bains, sur deux étages, avec en plus une salle de gym indépendante, un atelier et un garage double. Elle est située sur un immense terrain de huit acres, comprenant un lac privé", précisent nos confrères, qui dévoilent au passage des images de la maison de Lara Fabian. Jusqu'à présent, les fans de la chanteuse âgée de 52 ans avaient pu voir par-ci par-là quelques bouts de sa maison par le biais de photos partagées sur Instagram. Une belle maison cosy où l'interprète des tubes Je t'aime, Immortelle, La différence ou encore Humana aime se réfugier devant un feu de cheminée quand il fait trop froid dehors.

Le site de l'agence immobilière choisie par Lara Fabian pour la vente de son bien apporte d'autres détails qui prouvent qu'il s'agit d'une maison de standing. "Vous profiterez d'aires de vie ouvertes, de grandes baies vitrées, d'un foyer au bois et d'un salon extérieur 3 saisons surplombant le lac. La maison dispose aussi d'une génératrice pour une autonomie pouvant aller jusqu'à une semaine. Côté jardin un espace extérieur parfaitement bien entretenu et aménagé (...) Il vous est même possible d'acheter une grande partie des meubles pour un clé en main", lit-on.