Lara Fabian : Son histoire d'amour "bancale" avec un chanteur marié "qui avait des enfants", elle raconte

Après avoir entamé sa tournée Best Of en Belgique, l'artiste de 52 ans s'est envolée pour Paris où elle a pu assister à quelques défilés de la Fashion Week, ainsi qu'assurer la promotion de son dernier livre Tout, publié le 22 septembre dernier chez Libre Expression. Un superbe ouvrage, offrant à ses lecteurs d'enivrantes histoires et de belles illustrations très personnelles et culinaires. Il faut dire que la vie de Lara Fabian a été jusqu'ici, riche en émotions. Si aujourd'hui, son coeur appartient à l'homme de sa vie, Gabriel, un magicien d'origine sicilienne qu'elle a épousé en juin 2013, l'interprète de Je t'aime a connu d'autres jolies romances avant cela. Mais aussi une histoire plus "bancale", à en croire ses confidences, avec un homme marié.

En 1988, alors qu'elle rentre de l'Eurovision - concours qui s'est tenu à Dublin où elle a représenté Le Luxembourg avec Croire - , elle retrouve sa meilleure amie Nathalie. Elle lui raconte sa peine d'avoir fini à la quatrième place, mais surtout une déception sentimentale. "J'ai aussi rapporté une histoire d'amour bancale avec un homme marié qui avait des enfants, écrit-elle. Un petit et un autre à naître. Ce garçon, de douze ans mon aîné, bassiste et chanteur, représentait son propre pays à l'Eurovision la même année." Un homme que Lara Fabian va considérer comme "l'homme de sa vie", et pour lequel elle va faire "par amour", des choses qu'elles considèrent comme "gratinées", des années plus tard. Entre les dépenses folles pour pouvoir lui parler des heures et les billes d'avion tout aussi onéreux.

La pire cuite de Bailey's jamais prise

En effet, alors qu'elle a des examens de fin d'année au lycée, elle va s'emparer de son passeport sans prévenir ses parents pour le rejoindre à Dublin. Et cette idylle ne lui apporte naturellement pas que des moments de joie. Elle se souvient notamment d'un soir où alors que son amie Nath est à ses côtés chez ses parents, elle était "tellement déprimée", qu'elle a raté la cuisson des pâtes, "pleurant au-dessus de la grande casserole d'eau bouillante". Elle "remet le couvert" en cachette en faisant encore des allers-retours pour retrouver "l'homme aimé". Un 14 février, jour de la Saint-Valentin, Roy l'a conduite à l'aéroport de Dublin et l'a mise dans son avion direction Bruxelles. "C'est la dernière fois de ma vie que je l'ai vu, raconte Lara Fabian. Le personnel de Ryanair a été témoin en plein vol de la pire cuite de Bailey's jamais prise par une passagère de dix-huit ans." Cette année 1988, Roy Taylor représentait justement l'Irlande.