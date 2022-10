Lara Fabian s'affiche en petite tenue à 52 ans, les fans exultent

Les cheveux lâchés au brushing parfait, Lara Fabian portrait juste une paire de collants transparents et un débardeur noir mettant en avant ses jolies formes aussi toniques qu'une sportive de haut niveau. Les mains posées sur les hanches, Lara Fabian se penche vers l'avant et mime un bisou adressé à sa communauté qui a, semble-t-il, beaucoup apprécié ce clin d'oeil osé : "Ce que tu es belle", "Mais quelle bombe", "Magnifique cette photo", "Wow", "Quelle bombasse", "On valide grave", "Le public est tellement chaud que c'est la tenue appropriée !"

Les plus grands admirateurs vont pourtant devoir se faire une raison et se contenter de ses chansons. Lara Fabian a le coeur bien pris et crie ses Je t'aime à l'homme de sa vie, Gabriel, un magicien d'origine sicilienne qu'elle a épousé en juin 2013. Voilà maintenant près de dix ans que ça dure, une histoire sur laquelle elle n'aurait pourtant pas parié le jour de leur rencontre : "Ce jour-là, je suis une version lessivée de moi-même : pas coiffée, pas maquillée et pas vraiment habillée à mon avantage. Pourtant... J'apprendrai plus tard qu'en un seul regard, Gabriel en est certain, je suis la femme de sa vie !" Au moins, Lara n'a aucun doute : Gabriel l'aime comme elle est.