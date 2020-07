Lara Flynn Boyle (Twin Peaks) alcoolique ? L'actrice fait le plein de vodka !

Décidément, on ne peut plus faire ses courses tranquille ! Le 23 juin 2020, Lara Flynn Boyle s'est rendue dans un supermarché de la ville de Los Angeles pour faire le plein de boissons fraîches. Dans son caddie, des litres de jus d'orange, d'eau minérale... et de vodka. Mais évidemment, des photographes étaient là pour immortaliser la scène. Avec ou sans masque, à l'intérieur de l'établissement puis à sa sortie sur le parking, la comédienne star de la série Twin Peaks a été immortalisée sous tous les angles.

Il faut dire que voir Lara Flynn Boyle à portée d'un liquide alcoolisé a de quoi réveiller quelques frayeurs. En 2018 déjà, l'actrice avait été repérée dans de telles conditions, alors qu'elle faisait des emplettes... sauf que, juste après s'être procuré du whisky, elle avait été surprise en train de boire au goulot de ladite bouteille au volant de son véhicule. Dans les années 1990, la comédienne représentait une certaine facette de la pureté, alors qu'elle enquêtait sur la mort de sa meilleure amie Laura Palmer pour les caméras de David Lynch – elle incarnait la douce Donna Hayward. Sa soif de vengeance a simplement pris une tournure imprévue.

À 50 ans, ses déboires sont plus scrutés que ses prouesses à l'écran. Il faut dire que la carrière de Lara Flynn Boyle n'a pas foncièrement décollé après son passage dans les mythiques deux premières saisons de Twin Peaks. Elle a fait des apparitions – non créditées – dans les séries Legend ou Ally McBeal. On l'a également reconnue dans Wayne's World, en 1992, auprès de Mike Myers... Puis plus grand-chose. La comédienne a enchaîné les petits rôles dans des téléfilms et s'est jointe, en 2015, au cast du film Un chien très chanceux, dans lequel elle incarnait Ms. Donley. Lara Flynn Boyle est censée être au centre de Death in Texas, de Scott Windhauser, un thriller en postproduction depuis 2019. Espérons que cette fois-ci sera la bonne...