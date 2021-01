Lau (Koh-Lanta) fiancé : l'ex-aventurier va épouser Melysa, sa belle hôtesse de l'air

Lau ne s'est jamais trop épanché sur celle qui fait battre son coeur, ni sur les circonstances de leur rencontre. Toutefois, en se baladant sur le profil de Melysa, on apprend cette jolie brune d'origine asiatique exerce le métier d'hôtesse de l'air pour la compagnie Air France. Lorsqu'elle ne sillonne pas les routes du ciel, Melysa prend du bon temps avec sa famille, elle qui est maman d'un petit Noah âgé de six ans, né d'une précédente relation. Ce dernier a gagné deux demi-frères et soeurs puisque Lau est également papa. L'ancien aventurier a quant à lui deux enfants, un garçon prénommé Thaïs et une fille, Éléa.

Melysa semble par ailleurs porter une attention toute particulière à son physique en pratiquant beaucoup de sport. Une discipline qui lui a permis de prendre du poids ces dernières années et ainsi obtenir les formes pulpeuses dont elle rêvait. Et pour cause, auparavant, Melysa était plutôt maigre, affichant 43kg sur la balance. "2016 vs 2019... 43kg never again", écrivait-elle sous un avant/après saisissant.



C'est en février 2020 que Melysa et Lau ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux, sans toutefois préciser depuis combien de temps ils se fréquentaient. Quoi qu'il en soit, Lau a certainement apporté du baume au coeur de sa chère et tendre, elle qui a traversé des épreuves douloureuses comme la perte de sa mère en avril 2020. Deux mois plus tard, c'est l'état de santé de son père qui se dégradait. Depuis, elle n'a pas de donné de nouvelles.

Melysa est en tout cas à la tête d'une belle famille recomposée avec Lau. Félicitations à eux !