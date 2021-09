Laura Calu (Scènes de ménages) maman pour la 1ère fois, elle révèle le sexe du bébé !

C'est une magnifique nouvelle que vient de partager Laura Calu. Ce mercredi 1er septembre 2021, la comédienne s'est saisie de son compte Instagram pour annoncer la naissance de son premier enfant. Ses abonnés ont alors pu apprendre qu'un petit garçon avait pointé le bout de son nez pour son plus grand plaisir.

"Il s'est passé des tonnes de choses dans le monde depuis le 30 août 2021 à 20h50 mais je ne suis au courant de rien parce que mon monde s'est arrêté de tourner sur son premier regard", a-t-elle légendé sous une photo en noir et blanc dévoilant l'adorable petit pied de son bébé. Et pour elle d'ajouter avec humour à l'aide de hashtags : "Mon fils est né à l'heure de grande audience", "Mon fils c'est le nouveau Drucker". Rapidement, Laura Calu a reçu une vague de félicitations en commentaires.

Au mois d'avril dernier, Laura Calu s'était exprimée pour la première fois sur sa grossesse qui se passait à merveille. "Je suis hyper bien, d'autant que je suis enceinte de quatre mois !", avait-elle révélé au cours d'une interview pour Télé Star.

Quelques jours avant la parution de cette interview, Lara Calu avait dévoilé son ventre arrondi sur Instagram, à l'occasion d'une balade au bord de la mer avec son compagnon. Ce dernier se prénomme Arthur Chevalier et l'a demandé en mariage le 1er février 2020 en pleine représentation lors de la 100e de son spectacle Laura Calu en grand. La comédienne avait alors naturellement dit "oui".

Laura Calu a fait ses débuts dans Scènes de ménages (M6) cette année. Elle y incarne Maeva, un personnage qu'elle aime qualifier de "cagole" et qui s'immisce dans le quotidien de Raymond et Huguette. "Cousine de Laura [Justine Le Pottier, NDLR], elle vient du sud de la France pour suivre des études de psychologie en région parisienne. C'est quelqu'un qui n'a honte de rien, qui est à l'aise partout et avec tout le monde. Elle est sympa finalement", analysait-elle toujours pour Télé Star.