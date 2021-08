Laura et Benoît (L'amour est dans le pré) vivent ensemble : un mariage dans un an !

L'amour est dans le pré a changé la vie de Laura. L'éleveuse de vaches laitières bio de 37 ans révélée dans l'édition 2020 a fini l'aventure avec Benoît, un commercial dans le milieu agricole de 36 ans. Aujourd'hui, ils forment toujours un couple comme les téléspectateurs de M6 ont pu le découvrir dans le dernier numéro de Que sont-ils devenus ?, diffusé le lundi 23 août 2021.

Ce n'était pourtant pas gagné au départ pour Benoît. C'est en effet son concurrent Jean-Eudes qui s'était tout d'abord attiré les faveurs de Laura. Mais la belle Anglaise a fini par change d'opinion. Très fermée avec les hommes, notamment à cause des abus sexuels dont elle a été victime, Laura a fini par se libérer grâce à Benoît. "Je suis une autre femme", avait-elle confié à Karine Le Marchand lors du bilan final de sa saison, diffusé début décembre 2020.

Laura était toujours aussi radieuse et comblée lorsqu'elle a fait son arrivée au côté de Benoit face à Karine Le Marchand. Depuis le bilan, ils ont emménagé ensemble, à huit kilomètres de la ferme. Une maison grande et lumineuse dans laquelle les tourtereaux se sentent bien. "Ce n'est pas difficile mais il faut que l'un et l'autre on apprenne à vivre ensemble", a confié l'ex-prétendant. D'autant plus que c'est une grande première pour la touchante agricultrice qui n'a jamais vécu avec un homme. "Quand je rentre du boulot, je suis contente de le retrouver. Ca faisait peur un peu au début quand même. Mais ça se passe très bien", a-t-elle expliqué.

Benoît confirme qu'ils sont bien ensemble et qu'ils ont envie de se construire un avenir. Pour l'heure, le jeune papa peut voir sa fille une fois par mois. Et tout se passe très bien avec sa belle-mère. Un point positif en plus qui leur donne davantage envie d'avancer tous les deux. Ils espèrent avoir un enfant mais avant, Laura souhaite se marier. "J'aimerais me marier bientôt, en 2022 éventuellement. Je dis ça je dis rien", a lancé Laura.