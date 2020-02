Laura (Mariés au premier regard), Cyril l'abandonne : le mariage "compromis"

Laura (28 ans), gestionnaire de ressources humaines, et Cyril (27 ans), technicien, sont compatibles à 81%. Dès leur rencontre à la mairie, les deux candidats de Mariés au premier regard 2020 ont été conquis. Ils se sont donc unis devant leurs proches. Après une première nuit ensemble, ils se sont envolés pour la Corse afin de passer quelques jours tous les deux.

Si elle était toujours sur son petit nuage, la belle brune a vite déchanté en découvrant la garde-robe de Cyril. Le jeune homme avait principalement apporté des survêtements, un détail qui avait son importance pour la fan de mode. Laura lui a donc fait comprendre qu'elle allait le changer sur ce point-là, une erreur selon Estelle Dossin. Mais cela n'a, à ce moment-là, pas brisé leur complicité naissante. Très vite, la brunette l'a interrogé sur les raisons de sa participation comme on a pu le découvrir dans l'épisode du 24 février. Cyril a alors expliqué qu'il avait perdu de nombreux proches, dont son papa, et qu'il avait donc compris que la vie était trop courte. Il souhaitait fonder une famille rapidement afin de profiter de ses enfants. Laura a compris qu'il avait besoin de stabilité, de quoi la rassurer. Elle a aussi été très touchée que son époux se confie autant. De son côté, elle a expliqué qu'elle avait besoin d'un homme qui la rassure, sur lequel elle pouvait compter et qu'elle était prête à devenir maman. Ils avaient donc la même vision des choses. Grand timide d'ordinaire, le beau brun réussissait à s'ouvrir plus facilement. "Même moi, je me surprends", a-t-il lancé.

Laura et Cyril ont ensuite profité d'un bon moment dans une ferme. De quoi les rapprocher davantage. "J'ai l'impression qu'avec Cyril, je découvre un peu une nouvelle Laura. Je suis plus cool, on rigole. J'oublie toutes mes craintes", a confié la jeune femme. Chaque jour, le jeune homme se livrait un peu plus. Ils ont donc passé une lune de miel paradisiaque.

Cyril déchante

Lors de leur dernier dîner en Corse, Laura a fait part de ses craintes concernant leur retour en France. Elle a admis auprès de son mari qu'elle était plus stressée et organisée au quotidien. Loin d'être effrayé, Cyril lui a expliqué que ça irait, qu'ils trouveraient des adaptations. Mais son état d'esprit a vite changé, car, après qu'il a expliqué qu'il mangeait souvent des fast-food, Laura lui a expliqué : "J'ai toujours besoin de séduction. Je ferai toujours en sorte de te plaire, je vais toujours m'arranger. Et je ne veux pas de quelqu'un qui ne fasse plus attention à lui." S'il encaissait les petites remarques, Cyril a confié qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps.

Il a tout de même continué à faire des efforts en emménageant chez Laura après leur lune de miel. Travaillant avec des horaires décalés, Laura essayait de s'adapter tant bien que mal à son rythme de vie malgré sa manie du contrôle. Heureusement, Cyril mettait la main à la patte chez elle, un gros plus. "Je pense que ce qui nous manque, c'est ce petit jeu de séduction que j'aimerais avoir au début d'une relation", a toutefois constaté la candidate qui avait l'impression qu'ils formaient déjà un vieux couple. Elle l'a donc emmené faire une séance de shopping afin qu'ils ne soient plus uniquement en survêtements, qu'il soit beau pour elle. S'il était prêt à faire des efforts, il ne souhaitait pas dire oui à tout. "J'ai l'impression qu'elle veut me changer. Quand on prend quelqu'un, on prend la personne comme elle est. Je n'ose pas lui dire directement que j'en ai ras le bol. Je ne lui demande pas de changer grand-chose en retour. Ce qui serait bien c'est qu'elle m'accepte et me voit comme je suis", a-t-il lancé.

Rien ne va plus entre Laura et son mari

Ne se doutant de rien, Laura lui a demandé d'aller faire du sport. Fatigué et nerveux, Cyril ne savait plus sur quel pied danser. Sa femme a fini par comprendre que quelque chose n'allait pas et a tenté de le faire parler. Mais il était plus renfermé que jamais, un comportement que Laura lui a reproché. Afin de ne pas exploser, le candidat est parti de son côté sans lui dire au revoir. "Je me dis que si c'est comme ça pendant toute notre relation, ça ne marchera pas. Je ne peux rien faire, ça ne peut pas évoluer. On ne peut pas rester sur des silences tout le temps", a expliqué Laura désemparée et au bord des larmes.

N'ayant aucune nouvelle de Cyril depuis son départ précipité, elle a fait appel à Pascal de Sutter pour avoir son avis. L'expert lui a rappelé que son mari était introverti et que ce n'était pas contre elle. Il lui a conseillé de ne plus aller vers lui afin qu'il fasse le point calmement et pour créer un manque. Si elle était rassurée de ne rien avoir fait mal, elle était inquiète à propos de leur avenir si le comportement de son mari ne changeait pas.

Laura a bien écouté les conseils de Pascal. Elle espérait tout de même que leur week-end à Marseille ne serait pas compromis. Sans savoir s'il viendrait, elle s'est rendue à la gare. Mais, un peu avant le départ de leur train, elle a reçu un message de Cyril disant qu'il ne viendrait pas. Énervée et déçue, elle est rentrée chez elle. "Je n'ai même plus envie de le voir, tout est compromis", a-t-elle assuré. De son côté, Cyril était complètement perdu. "J'avais besoin de prendre encore du temps pour moi, même si elle me manquait", a-t-il confié. Il a fait appel à son frère pour y voir plus clair. Il a reconnu qu'il avait beaucoup trop gardé ses rancoeurs pour lui, mais qu'il allait devoir travailler dessus. Son frère lui a conseillé de ne pas tout lâcher, car il avait eu la chance d'être tombé sur une femme bien. Pris de remords devant son comportement, il a pris conscience qu'il avait peut-être tout gâché.