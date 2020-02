Laura et Cyril (Mariés au premier regard) : Mariage et erreur de la mariée

L'ambiance était assez particulière au mariage de Laura (28 ans), gestionnaire de ressources humaines, et Cyril (27 ans), technicien, dans Mariés au premier regard 2020. Si la belle brune a été séduite au premier regard par le jeune homme avec lequel elle était compatible à 81%, c'était loin d'être le cas de sa maman Chantal. Elle a en effet été déçue de voir que lors de son arrivée, Cyril ne daignait pas se retourner pour leur faire face ou même, pour simplement leur parler. Tremblante à cause du stress, elle se demandait si cette union était une bonne idée. Mais elle a tenté de ne rien montrer à sa fille afin de ne pas influencer son choix.

A l'origine, Chantal avait promis de lui donner son avis à l'aide d'un signe : se toucher le nez si elle ne le sentait pas et l'oreille dans le cas inverse. Voyant qu'elle ne se manifestait pas, Laura a suivi son coeur et a accepté de s'unir à Cyril, dans l'épisode du 10 février 2020. Si elle était sur son petit nuage, sa mère était toujours aussi inquiète : "Je suis au bord des larmes, parce que je suis contente mais, en même temps, j'ai un peu peur parce que je me rends compte qu'elle est mariée. J'ai hâte de voir ma fille pour qu'elle me dise que tout va bien. Tant qu'elle ne m'a pas parlée, je ne suis pas bien."

La petite crainte de Laura

Loin de se douter de ce que pensait Chantal, les deux candidats ont fait connaissance sur le chemin du shooting photo. Ils ont découvert qu'ils aimaient la nourriture, les voyages ou le sport. Cyril a admis auprès de sa belle qu'il était très pudique au niveau des sentiments contrairement à sa femme ou qu'il n'était pas du matin. Laura a quant à elle révélé qu'elle était de nature plutôt stressée. Des défauts qui ne les ont pas effrayés.

Pendant leur séance photo, les familles ont rejoint le domaine où était célébrée la soirée. A table, la pression de Chantal ne descendait pas. Elle a heureusement eu une rapide discussion avec sa fille une fois les mariés venus. Laura lui a assuré qu'elle était aux anges. "La petite crainte que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il garde beaucoup pour lui. J'ai peur que si quelque chose ne va pas entre nous, il ne me le dise pas", a-t-elle toutefois nuancé ses propos.

Mais elle a vite mis ce doute de côté car l'heure de la première danse était arrivée. Stressée à l'idée que tout le monde les regarde, Laura a parlé de son angoisse à son époux. Mais ce dernier l'a bien vite rassurée et leur complicité a repris le dessus.

Le détail qui ne passe pas pour la femme de Cyril

Minuit passé, enfin on le suppose, princesse Laura a retiré sa jolie robe afin de passer sa première nuit avec Cyril. Très vite, ses complexes physiques l'ont rattrapée. Elle craignait de ne pas lui plaire au quotidien. Mais un regard a suffi à la rassurer. Soucieuse de toujours lui plaire, la belle brune s'est levée un peu avant lui le matin venu afin de se pomponner. "C'était une nuit quand même assez timide. Il a eu quelques petits gestes, des petites papouilles. C'était vraiment tout mignon. C'était exactement ce que j'attendais de lui", a-t-elle confié face caméra. Ils ont ensuite pris leur petit-déjeuner au soleil. Laura a révélé avoir un peu triché au niveau du maquillage. Mais son mari l'a vite rassurée en disant qu'il aimait son côté naturel.

Peu de temps après, les tourtereaux se sont envolés pour la Corse, pour leur voyages de noces. Et leur complicité sautait déjà aux yeux. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Seul bémol : le style vestimentaire de Cyril. Laura adore la mode et a donc eu un peu peur en découvrant qu'ils avaient apporté de nombreux survêtements. "On va essayer un peu de changer ça", a-t-elle assuré. Espérons pour elle que le beau brun sera d'accord car comme l'a souligné Pascal de Sutter, c'est une erreur de vouloir changer l'autre à son image, surtout aussi rapidement...