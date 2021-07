Laura (Mariés au premier regard) en couple : photos avec son homme pour officialiser

Compatibles à 82%, Laura et Clément, rencontrés dans Mariés au premier regard 2021, avaient divorcé à l'issue de leur participation à l'émission de M6. "Je ne voulais pas le faire souffrir, donc j'ai préféré dire non quitte à ce qu'on se mette ensemble après, avait-elle expliqué. Dans les semaines qui ont suivi, c'était très difficile émotionnellement. On a gardé contact. Je n'ai pas pris les devants de lui dire qu'on pouvait retenter de créer un truc et lui non plus. Au bout de 5-6-7 semaines, je me suis dit qu'on était restés dans une relation d'amitié. Il a tourné la page, donc j'ai fait pareil."