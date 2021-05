Laura (Mariés au premier regard) : Discussion secrète avec Clément, consignes de la prod'... Révélations

C'est une séquence bien triste à laquelle ont assisté les téléspectateurs de M6. A l'issue de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 du 10 mai, ils ont découvert que Laura souhaitait divorcer de Clément. Les deux candidats de 33 et 34 ans, compatibles à 82%, ont donc dû rendre leurs alliances, sous le regard médusé et attristé des experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Lors d'une interview, la jeune femme est revenue sur ce moment et a fait des révélations.

Il était temps de faire le bilan pour Laura et Clément. Un "moment très difficile à vivre" pour la belle ostéopathe et kiné. "Ce que j'exprime depuis le début de l'expérience, c'est que j'ai besoin de temps pour accorder toute ma confiance. Mais très rapidement, Clément m'a mis la pression pour avoir des réponses, il voulait savoir si j'allais pouvoir venir vivre avec lui à Montpellier. J'ai toujours dit que j'étais capable de quitter ma ville par amour mais, en revanche, je ne peux pas aimer au bout de trois semaines", a-t-elle confié à TV Mag. Malgré leur "gros coup de coeur" et leur complicité, elle a donc préféré mettre un terme à leur mariage.

A l'écran, on a l'impression que Clément compte rester marié avec sa belle tandis que Laura est complètement hésitante. Mais ce que l'on ignorait, c'est que les candidats ont eu une discussion hors caméras avant de retrouver les experts : "En réalité, cette décision a été prise avec Clément avant ce rendez-vous. Nous avons eu une discussion ensemble que nous ne voulions pas avoir devant les caméras. Je lui ai expliqué que je n'étais pas prête à répondre tout de suite à toutes ses attentes, cela représentait trop de pression. Et à contrecoeur, parce que j'avais vraiment craqué sur lui, je préférais arrêter là. Je voyais que nos désaccords nous mettaient en souffrance tous les deux. Nous avions pris la décision ensemble de divorcer." Elle a toutefois reconnu qu'en voyant des photos de leur union et en se rappelant leurs bons moments, elle a fini par hésiter. "Je lui ai demandé si nous restions sur notre décision et c'est ce que nous avons fait", a-t-elle précisé.

Les candidats aiguillés par la production ?

Laura insiste, ce n'est pas son passé sentimental douloureux qui a joué dans sa décision, comme cela a été montré, mais bel et bien le timing et des "incompréhensions". "Notre voyage de noces s'est très bien passé, j'ai raconté sur mes réseaux sociaux tout ce qu'on a pu y faire et qu'on n'a pas vu à l'écran. La seule chose qui a été diffusée, c'est notre discussion dans le jacuzzi que la production nous a demandé d'avoir et où nous parlions de notre passé sentimental difficile. C'était tout à fait normal que la production nous demande de parler de notre passé amoureux respectif car cela faisait partie de notre compatibilité. Mais nous n'avons pas du tout vu le moment où Clément parle du sien, on a uniquement vu le mien", a expliqué la jeune femme. Elle regrette que toute son histoire ait été tournée "autour de [ses] peurs du passé", d'autant plus que cela lui a valu des insultes sur les réseaux sociaux.

Malgré tout, Laura a vécu une belle expérience et ne la changerait pour rien au monde. Et qui sait, peut-être Clément et elle apparaîtront finalement plus amoureux que jamais lors du bilan final diffusé le 17 mai.