Laura (Mariés au premier regard 2021) insultée : attristée, elle dénonce le montage

L'après Mariés au premier regard 2021 n'est pas facile pour tous les candidats. Après Alain ou encore Mélina, c'est au tour de Laura de regretter le montage de l'émission, ainsi que certains messages qu'elle a pu recevoir sur les réseaux sociaux.

La kinésithérapeute et ostéopathe de 34 ans vivait un véritable conte de fées avec Clément au départ. Les deux candidats ont eu un coup de foudre lors de leur rencontre à la mairie de Grans. Sans surprise, ils se sont donc unis devant leurs proches. Mais leur expérience a fini par virer au cauchemar car Laura craignait de souffrir de nouveau à cause d'un homme. Des angoisses dont elle a fait part à son époux, bien qu'elle ait reconnu qu'il était parfait.

Si Clément a su se montrer patient face à ce revirement de situation, ce n'était pas le cas d'une grande partie des téléspectateurs. Nombreux sont en effet les internautes à lui avoir envoyé des messages virulents comme elle l'a confié en story Instagram, dimanche 10 mai. "Ca va. Juste un peu triste d'être jugée et pire, insultée alors qu'on ne me connaît qu'à travers trois heures de diffusion (si on colle tous les passages). Mais apparemment selon certaines personnes, c'est justifié car on est exposé. Mais tous les participants ont un coeur, ne l'oubliez pas", a écrit Laura.

La jeune femme a en plus ajouté qu'il ne fallait pas toujours se fier à ce que l'on voyait à la télévision. Selon Laura, le montage y est pour beaucoup : "Un peu dommage d'avoir résumé la lune de miel à une peur que j'ai eue un jour pendant le voyage. Le reste était sympa. C'est comme ça, même moi en regardant je me suis saoulée toute seule. Un montage qui a figé les gens sur cette image alors que je suis très joviale et que mon passé n'est pas le problème. C'était pour justifier mon besoin de temps pour donner ma confiance tout simplement. Puis tout a été tourné autour de ça, alors que mon passé est derrière."

Malgré tout, Laura préfère se concentrer sur le positif. Depuis, elle a repris confiance en elle et en l'amour. Reste à savoir si c'est grâce à Clément. Ce lundi 10 mai, le public découvrira si les deux candidats ont souhaité rester mariés.