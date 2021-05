Mélina (Mariés au premier regard 2021) furieuse : la vraie raison de sa dispute avec Yannick

Mélina est une femme entière et franche. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle n'hésite pas à le faire savoir comme les téléspectateurs de M6 ont parfois pu le voir dans Mariés au premier regard 2021. Lors de l'épisode du 3 mai notamment, elle a eu une dispute avec son mari Yannick. Un moment qu'elle a évoqué sur Instagram le soir de la diffusion.

Après son dîner sous haute tension chez les parents de son épouse, Yannick a fait le choix d'appeler la maman de Mélina dans son dos. Et il redoutait de le lui annoncer car il savait que la belle brune de 25 ans pouvait mal réagir en l'apprenant. La raison ? Depuis plusieurs années, les deux femmes entretiennent des relations très tendues. Mais le pompier et agent de sûreté de 29 ans devait se jeter à l'eau. C'est lors d'un dîner qu'il a tout révélé. Il lui a également reproché son comportement et, sans surprise, la brunette s'est agacée. Elle a même quitté la table et s'en est allée.

Mais selon Mélina, cette scène n'était pas à son avantage. En story Instagram, elle a donc tenu à s'expliquer : "Au moment du repas, je me fâche effectivement mais pas contre Yannick au final, plutôt contre la production qui a tout fait pour qu'il appelle ma mère devant les caméras alors qu'elle savait que c'était un sujet sensible qui allait me faire réagir de manière pas très positive, car pas très agréable de faire ressortir le côté blessant. Encore une fois les joies du montage et de la télé. Ma transparence et mon entièreté m'ont fait défaut, mais je suis restée moi. Mettre en évidence les failles, ce n'est pas toujours drôle et cool mais ça attire. C'est dommage mais c'est le jeu de la télé."

Quoi qu'il en soit, les tensions ont fini par s'apaiser entre Mélina et Yannick. Lors du bilan final, ils ont donc pris la décision de rester mariés. "Mon embrouille avec Mélina m'a fait hésiter. C'était un moment de grande réflexion et de confirmation du oui prononcé un mois plus tôt à la mairie. Cela aurait été dommage de tout arrêter aussi rapidement, c'est une décision que nous devions prendre à deux avec une volonté commune de poursuivre notre relation pour en faire une histoire solide et durable", a confié le beau métisse à nos confrères de TV Mag. Sont-ils encore ensemble aujourd'hui ? La réponse le 17 mai !